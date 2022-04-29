كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول حملة التسهيلات والخصومات التي أطلقتها برمضان

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الجمعة، تنويهاً حول حملة التسهيلات والخصومات التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك.وأكدت الشركة في التنويه، أن غداً السبت، هو آخر يوم في حملة الخصومات والتسهيلات التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك.وأعلنت أنها ستكون جاهزة غداً السبت، لاستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر؛ لاستقبال من يرغب في اغتنام الفرصة قبل انهاء الحملة في يومها الأخير.