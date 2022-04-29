الصحة: توسيع عملية سحب منتجات (شتراوس عليت) لتشمل جميع منتجات مصنع (نوف هجليل)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توسيع عملية التحفظ على منتجات شركة (شتراوس) لتشمل سحب جميع منتجات مصنع الحلويات في (نوف هجليل)، ومنع تداول أي منتج من منتجات الشركة المذكورة، وإعادة كافة الأصناف إلى وكيل الشركة.وأضافت الوزارة، في تصريح نشرته، اليوم الجمعة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن طواقمها تعمل على التحفظ على جميع منتجات المصنع المذكور وإعادتها لوكيل الشركة وفق الأصول.وطالبت وزارة الصحة جمهور المواطنين بعدم استهلاك منتجات الشركة المذكورة، وفق المرفق بهذا التعميم.