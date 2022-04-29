حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي.. ماذا جاء فيه؟



ووجهت الحركة، التحية والشكر لكل المواقف والأدوار التي تبذل في الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، وفي مقدّمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تقف مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدعم شعبنا المقاوم وتنصره بكل الوسائل.



ودعت الحركة في بيانها، الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم، إلى مزيد من الاحتضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والقدس والأقصى، بكل أشكال الدّعم والمساندة، حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى وزوال الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن القدس ستبقى درة التاج وقضية المسلمين الاولى، ومحور المصراع مع الاحتلال الاسرائيلي حتى التحرير والعودة، مشيرة إلى أن المساس بها دونه الأرواح والأنفس.وأشارت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي، إلى أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تفلح في تنفيذ مخططاته في التهويد والتدنيس والتقسيم.قالت: "نعاهد شعبنا وأمتنا أننا سنظل مدافعين عنها بالمقاومة الشاملة حتى تحريرها من دنس الاحتلال"، موضحة في الوقت ذاته أن يوم القدس يشكل مناسبة مهمة للامة العربية والاسلامية وأحرار العالم، لتجديد عهد التضامن والدفاع عن مدينة القدس المحتلة، وفي القلب منها المسجد الاقصى المبارك، وفتح الباب لمزيد من الدعم والمساندة وتعزيز صمود المقدسيين ورباطهم وجهادهم ضد آلة الحرب الإسرائيلية.