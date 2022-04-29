وفاة امرأة متأثرة بإصابتها بحادث دهس شمال طولكرم

رام الله - دنيا الوطنتوفيت امرأة (50 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها إثر حادث دهس، وقع أمس الخميس، شمال مدينة طولكرم .وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، أعلنوا اليوم الجمعة عن وفاة سيدة متأثرة باصابتها بحادث دهس وقع مساء أمس شمال مدينة طولكرم ليرفع عدد الوفيات لاثنتين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار ارزيقات إلى أن خبراء حوادث السير فتحوا تحقيقا أمس للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث كما تم اعلام النيابة العامة.