هنية: الأحداث التي تجري بالأقصى هي امتداد لمعركة (سيف القدس)

رام الله - دنيا الوطنأكد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن ذكرى يوم القدس العالمي، تأتي في ظل أحداث متسارعة تشهدها فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، لافتا إلى أن الاحداث الاخيرة تؤكد طبيعة المشروع الإسرائيلي القائم على احتلال الأرض وضرب الهوية وتفريغ الأرض من شعبها.جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة.وأشار هنية إلى أن المشروع الاسرائيلي، أصبح اليوم أكثر وضوحا ويكشف عن طبيعة معركة الأمة بكاملها مع هذا المشروع، موضحاً أن الأحداث التي تجري في القدس هي امتداد لمعركة سيف القدس.وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني قرر أن المقاومة هي الخيار والطريق الأقصر لتحرير فلسطين، لافتا إلى أن المسجد الأقىصى ليس للفلسطينيين وحدهم، ولكن لكل أحرار العالم، وهو خط أحمر والقدس دونها الرقاب.