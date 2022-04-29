شؤون فلسطينية

منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين

منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
بحث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مع وزير خارجية هندوراس ادواردو إنريكي رينا، أفق تطوير العلاقات بين البلدين والعمل المشترك في الأمم المتحدة، عقب التغير السياسي في هندوراس ووصول التقدميين إلى دفة الحكم في البلاد.

ووضع منصور وزير خارجية هندوراس، خلال اللقاء الذي جرى بينها على هامش الاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الخطة الحضرية الجديدة والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، في صورة آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعرب منصور عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات تصحيحية في سياسة البلاد تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإجماع الدولي في هذا الشأن.

بدوره، أكد وزير الخارجية هندوراس أن بلاده تحترم قرارات الشرعية الدولية وتعمل على تطوير علاقاتها مع كافة الأطراف.

وأقر الطرفان بالدور الهام الذي يلعبه الهندوريون من أصول فلسطينية في المجالات كافة، ومساهماتهم الهامة في هندوراس، واتفقا على الاستمرار في الحوار بين البلدين على كل المستويات، من خلال لقاءات عالية المستوى وزيارات متبادلة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

(فتح) تنتقد سلوكيات تحدث في باحات المسجد الأقصى وتصفها بـ&#34;الماراثون الحزبي المقيت&#34;

(فتح) تنتقد سلوكيات تحدث في باحات المسجد الأقصى وتصفها بـ"الماراثون الحزبي المقيت"

&#34;الخارجية&#34; تدين محاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في الأقصى

"الخارجية" تدين محاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في الأقصى

الاحتلال يعتدي على شابين جنوب قلقيلية

الاحتلال يعتدي على شابين جنوب قلقيلية

160 ألف مصلٍّ في الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى

160 ألف مصلٍّ في الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى

المطران حنا يدعو لاطلاق مبادرة هادفة لعودة الامور لوضعها الطبيعي في جامعة بيت لحم

المطران حنا يدعو لاطلاق مبادرة هادفة لعودة الامور لوضعها الطبيعي في جامعة بيت لحم

غزة: طالع إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: طالع إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال

فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين

منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين

الاحتلال يعتدي على شابين جنوب قلقيلية

الاحتلال يعتدي على شابين جنوب قلقيلية

غزة: طالع إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: طالع إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال

فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون عامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون عامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الاداري

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الاداري

رام الله: الاحتلال يعتقل مواطنًا من بلعين ومواجهات مع الاحتلال في قرية الجانية

رام الله: الاحتلال يعتقل مواطنًا من بلعين ومواجهات مع الاحتلال في قرية الجانية

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسير المحرر أحمد عزام

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسير المحرر أحمد عزام

منوعات

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

وفاة الفنانة فاطمة مظهر عن عمر 78 عاماً

وفاة الفنانة فاطمة مظهر عن عمر 78 عاماً

شاهد: تامر عبد المنعم يكشف عن رصيده البنكي

شاهد: تامر عبد المنعم يكشف عن رصيده البنكي

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

أول رد من محاسب مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34; بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

أول رد من محاسب مسلسل "بطلوع الروح" بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الكبير يغازل مربوحة بأغنية &#34;ستو أنا&#34; بالنسخة الصعيدي

الكبير يغازل مربوحة بأغنية "ستو أنا" بالنسخة الصعيدي

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

عربي

الخارجية الأمريكية تكشف قيمة ثروة عائلة الأسد

الخارجية الأمريكية تكشف قيمة ثروة عائلة الأسد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في هذا الموعد

السعودية تغلق الروضة الشريفة بوجه الزوار والمصلين.. تعرف على الأسباب

السعودية تغلق الروضة الشريفة بوجه الزوار والمصلين.. تعرف على الأسباب

داعية إسلامي: ليلة القدر تتغير كل عام من بلد لآخر

داعية إسلامي: ليلة القدر تتغير كل عام من بلد لآخر