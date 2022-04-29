الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة، والأراضي الزراعية شرق محافظة خانيونس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خانيونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.وفي سياق متصل، فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.