شؤون فلسطينية

(فتح) تنتقد سلوكيات تحدث في باحات المسجد الأقصى وتصفها بـ"الماراثون الحزبي المقيت"

(فتح) تنتقد سلوكيات تحدث في باحات المسجد الأقصى وتصفها بـ"الماراثون الحزبي المقيت"
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة (فتح)- إقليم القدس، بتجنيب المسجد الأقصى التجاذبات السياسية، وأقسمت للشعب الفلسطيني أنها لن تكون جزء من ما وصفته بالمارثون الحزبي "المقيت" في باحات المسجد الأقصى المبارك والذي لا يخدم إلا أعداء المسجد الأقصى.

وأكدت فتح القدس في بيان رسمي على ابنائها الالتزام فقط بالهتافات ضد الاحتلال وللمسجد الأقصى وللشهداء والأسرى وفلسطين، والالتزام برفع العلم الفلسطيني فقط والذي يدلل على السيادة الفلسطينية واندماج الحالة الفلسطينية بالقدس تحت مظلته.

وأضافت الحركة في بيانها: "حركة فتح تدعو من يعتلي منابر الإعلام الحزبي والموجه إلى عدم ذر الرماد بالعيون والبحث عن انتصارات وهمية تحت مسميات مبتدعة فنصرنا الوحيد يكون بكنس الاحتلال ووقف كل أشكال الاقتحامات اليومية للأقصى المبارك والحفريات التي تطاله بمافي ذلك استهداف المرابطين والمصلين وان تاخذ دائرة الأوقاف الإسلامية دورها الكامل في إدارة المسجد الأقصى المبارك وكف يد الاحتلال وقطعان المستوطنين عنه".

فيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء القدس الصامدين الصابرين ياماجدات الوطن وحرائره

يا ابناء الفتح الميامين نحييكم بتحية فلسطين تحية الشموخ والعز والكبرياء الذي يسطره بكل عنفوان أبناء القدس وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وكل لحظة دفاعا وحفاظا على ثوابت شعبنا وحلمه بالحرية والاستقلال ونؤكد في حركة فتح إقليم القدس على مايلي :



1- حركة فتح دعت ومازالت تدعو وتعمل على تجنيب المسجد الأقصى التجاذبات السياسية, وتقسم لشعبنا الفلسطيني أننا لن نكون جزء من هذا المراثون الحزبي المقيت في باحات المسجد الأقصى المبارك والذي لا يخدم إلا أعداء المسجد الأقصى ونؤكد بأننا أشداء على العدو ضعفاء أمام هيبة وقدسية ومكانة أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وسنبقى خدما وسدنة ومدافعين عن المسجد الأقصى المبارك .

2- حركة فتح تجد نفسها على الدوام في العلم الفلسطيني وتدعو أبنائها إلى الالتزام برفع العلم الفلسطيني فقط والذي يدلل على السيادة الفلسطينية واندماج الحالة الفلسطينية بالقدس تحت مظلته في كل لحظات الدفاع والذود عن المسجد الأقصى فالدفاع عنه وحمايته بحاجة للكل الفلسطيني موحدين .

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