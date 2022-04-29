شؤون فلسطينية

160 ألف مصلٍّ في الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى

160 ألف مصلٍّ في الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدّى نحو 160 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان وصل "دنيا الوطن": إن نحو "160 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك برحاب المسجد الأقصى".

وتمت الصلاة على وقع حالة من التوتر بعد اشتباكات وقعت قبل ساعات في ساحات المسجد بين مصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأدت المواجهات إلى إصابة 42 فلسطينيا خلال المواجهات التي دارت خلال اقتحام الشرطة لباحات المسجد الذي دام ساعتين.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الصباح وبخاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيطها.

وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح للرجال من سكان الضفة الغربية فوق سن 50 عاما بالمشاركة في صلوات بالمسجد الأقصى في رمضان.

ودان الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، في خطبة الجمعة تقييد وصول المصلين إلى المسجد والاقتحامات الإسرائيلية خلال شهر رمضان.

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