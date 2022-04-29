شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو لاطلاق مبادرة هادفة لعودة الامور لوضعها الطبيعي في جامعة بيت لحم

المطران حنا يدعو لاطلاق مبادرة هادفة لعودة الامور لوضعها الطبيعي في جامعة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن جامعة بيت لحم هي مؤسسة مسيحية فلسطينية وطنية عريقة كانت لها اسهامات كبيرة في الحقل الثقافي والانساني والوطني وقدمت لشعبنا شخصيات متميزة بثقافتها ورقيها ووطنيتها ويجب ان تستمر في عطائها.

وأكد حنا ان هذه المؤسسة التي نُجلها جميعا تمر بظروف استثنائية فهنالك اوضاع غير صحية مرت بها هذه الجامعة كما انها اتخذت اجراءات وقرارات قد يتفق معها البعض وقد يختلف معها البعض الاخر، وبغض النظر عن هذا السجال فإننا نؤكد اولا وقبل كل شيء بأن جامعة بيت لحم يجب ان تبقى وان تستمر في تأدية رسالتها والحالة التي تمر بها جامعة بيت لحم اليوم يجب العمل على حلها ولكن الحل لا يمكن ان يأتي من فراغ فيجب ان يساهم الجميع في ايجاد مخرج وحل لهذه الازمة واعني بذلك ادارة الجامعة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير كما والجهات الاخرى والتي هنالك خلاف معها.


واضاف: اعتقد بأننا لا يجوز ان نكون متفرجين على ما يحدث في جامعة بيت لحم والتي لها هيبتها وحضورها ويجب ان يكون هنالك اطلاق لمبادرات يكون فيها حضور لشخصيات دينية ووطنية واعتبارية للخروج من هذه الازمة وذلك بشكل يضمن لجامعة بيت لحم هيبتها ومكانتها كما ويعيد الطلاب الى مقاعد الدراسة بشكل طبيعي.

وتابع: انني على يقين بأن ادارة جامعة بيت لحم وهم بغالبيتهم الساحقة اصدقاء لنا هم حريصون على ان تبقى جامعة بيت لحم صرحا تعليميا وطنيا متميزا محتضنا لطلابه وابناءه... هنالك اخطاء ارتكبت ويجب ان نعمل على معالجة هذه الاخطاء بطريقة حكيمة ومسؤولة فمسؤولية الحفاظ على جامعة بيت لحم تقع على كاهلنا جميعا ولا يجوز القبول بأن تبقى هذه الحالة وان تكون الجامعة مغلقة ، فالتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن ان يكون بديلا عن حضور الطلاب الى جامعتهم ولقاء اساتذتهم وجها لوجه .

وواصل حنا حديثه: ادعو كافة محبي جامعة بيت لحم الى ان نفكر معا ماذا يجب ان نفعل من اجل حل هذا الاشكال الذي يؤلمنا ويحزننا كثيرا.. انه يؤلم ادارة الجامعة كما انه يحزن الطلاب الذين هم ليسوا قادرين على الوصول الى جامعتهم.

وختم بالقول: دعونا نفكر وكأصدقاء لجامعة بيت لحم كيف يمكننا ان نساعد في حل هذه المشكلة وان نكون جسرا للسلام والمحبة والاخوة وحل اي اشكالات او سوء فهم قد يكون قد صدر من هذه الجهة او تلك .

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