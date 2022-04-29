غزة: طالع إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح يوم الجمعة، إحصائية المسافرين والمغادرين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (24- 28 أبريل 2022).وأفادت في بيان مقتضب، بأن عدد المسافرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي بلغ 1294، فيما كان عدد الوصول 2576 عائدًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافرًا.وأشارت إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.