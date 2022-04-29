إسرائيل: تسجيل 2640 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنذكرت أحدث إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 2640 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر إجراء 51.809 فحوصات، ونسبة الفحوصات الموجبة 5.1%وأفادت في إحصائيتها، بأنه يرقد في المستشفيات حاليا 536 مريضا بكورونا، حالة 199 منهم وُصفت بالخطيرة، وبينهم 69 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.وبقيت حصيلة الوفيات بكورونا دون تغيير في اليومين الماضيين، وبلغت 10,695 وفاة منذ بداية الجائحة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.84.وأشارت إلى أن عدد مرضى كورونا بلغ حاليا 24,620 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 30,508 أشخاص في حجر صحي.وأعلنت الوزارة، مساء الإثنين الماضي، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى البلاد عبر مطار بن غوريون في اللد.وأفادت الوزارة بأن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء.ولفتت إلى أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا، وتم تشخيص إصاباتهم من خلال فحوصات PCR أجريت لهم لدى وصولهم إلى المطار.