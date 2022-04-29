فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال
حيت حركة فتح عمالنا البواسل في يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم الاحد الأول من أيار .
وقالت فتح في بيان صدر عنها بهذه المناسبة أن عمالنا الأشاوس والذين كانوا دائماً يتقدمون الصفوف الوطنية في كل مراحل العمل الوطني يواصلون دورهم كونهم رأس الحربة و المخزون الاستراتيجي التي يمكن الرهان عليه لتحقيق الأهداف الوطنية .
فقد قدم عمالنا الأبطال القوافل من الشهداء والأسرى والجرحى ، و صنعوا صوراً ونماذج مشرفة ابهرت الجميع مع مختلف قطاعات شعبنا الفلسطيني العظيم و أن ما يحدث في القدس الان من اشتباك ميداني بين شعبنا والاحتلال لهو دليل دامغ ،حيث أسقط شعبنا مؤامرات الاحتلال ومخططاته في تقسيم الأقصى زمانياً و مكانياً كما فعلها فى البوابات الإلكترونية و بوابة الرحمه ، واستطاعوا كذلك بمواجهاتهم وصمودهم وثباتهم إجبار قطعان المستوطنين على إلغاء ذبح القرابين في المسجد الاقصى المبارك.
وشددت فتح في بيانها على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة و الوحدة الوطنية الشاملة بإعتبارها الطريق الاقرب لاجتثاث الاحتلال و ادواتة ، وان بقاء الانقسام ما يقرب الستة عشر عاماً خلف العديد من المأسي بما في ذلك مضاعفة معاناة العمال من جميع النواحي ، وتفشي ظاهرة البطالة في صفوف الخريجين والشباب ، واضطرارهم للعمل وفق اشتراطات المشغلين المجحفة والتي أقل ما يقال فيها قبولهم العمل بربع الحد الادنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية .
من ناحية أخرى طالبت فتح المنظمات الدولية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتهم اليومية بحق عمالنا البواسل والتي تتخذ اشكالا متعددة تتعارض مع القانون الدولي و ميثاق منظمة العمل الدولية .
وطالبت فتح بضرورة اطلاق الحريات للعمل النقابي و رفع كل العراقيل امام استعادة الحياة الديمقراطية و اجراء الانتخابات لمختلف النقابات والاتحادات الشعبية .
وحيث فتح مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، الذي أفشل بحكمته مخططات الاحتلال ومؤامراته بحق القدس عاصمة فلسطين الأبدية ،
وثمنت فتح دور الأطر والهياكل العمالية المهنية والمكاتب الحركية ودوائر المرأة العاملة في إستعادة زمام المبادرة و الارتقاء بمستوى العمل لمراحل متقدمة تليق بعظمة فتح و مختلف التحديات الكبري .
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