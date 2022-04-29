فتح: انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الطريق الأقرب لاجتثاث الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحيت حركة فتح عمالنا البواسل في يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم الاحد الأول من أيار .وقالت فتح في بيان صدر عنها بهذه المناسبة أن عمالنا الأشاوس والذين كانوا دائماً يتقدمون الصفوف الوطنية في كل مراحل العمل الوطني يواصلون دورهم كونهم رأس الحربة و المخزون الاستراتيجي التي يمكن الرهان عليه لتحقيق الأهداف الوطنية .فقد قدم عمالنا الأبطال القوافل من الشهداء والأسرى والجرحى ، و صنعوا صوراً ونماذج مشرفة ابهرت الجميع مع مختلف قطاعات شعبنا الفلسطيني العظيم و أن ما يحدث في القدس الان من اشتباك ميداني بين شعبنا والاحتلال لهو دليل دامغ ،حيث أسقط شعبنا مؤامرات الاحتلال ومخططاته في تقسيم الأقصى زمانياً و مكانياً كما فعلها فى البوابات الإلكترونية و بوابة الرحمه ، واستطاعوا كذلك بمواجهاتهم وصمودهم وثباتهم إجبار قطعان المستوطنين على إلغاء ذبح القرابين في المسجد الاقصى المبارك.وشددت فتح في بيانها على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة و الوحدة الوطنية الشاملة بإعتبارها الطريق الاقرب لاجتثاث الاحتلال و ادواتة ، وان بقاء الانقسام ما يقرب الستة عشر عاماً خلف العديد من المأسي بما في ذلك مضاعفة معاناة العمال من جميع النواحي ، وتفشي ظاهرة البطالة في صفوف الخريجين والشباب ، واضطرارهم للعمل وفق اشتراطات المشغلين المجحفة والتي أقل ما يقال فيها قبولهم العمل بربع الحد الادنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية .من ناحية أخرى طالبت فتح المنظمات الدولية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتهم اليومية بحق عمالنا البواسل والتي تتخذ اشكالا متعددة تتعارض مع القانون الدولي و ميثاق منظمة العمل الدولية .وطالبت فتح بضرورة اطلاق الحريات للعمل النقابي و رفع كل العراقيل امام استعادة الحياة الديمقراطية و اجراء الانتخابات لمختلف النقابات والاتحادات الشعبية .وحيث فتح مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، الذي أفشل بحكمته مخططات الاحتلال ومؤامراته بحق القدس عاصمة فلسطين الأبدية ،وثمنت فتح دور الأطر والهياكل العمالية المهنية والمكاتب الحركية ودوائر المرأة العاملة في إستعادة زمام المبادرة و الارتقاء بمستوى العمل لمراحل متقدمة تليق بعظمة فتح و مختلف التحديات الكبري .