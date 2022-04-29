قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسير المحرر أحمد عزام

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة الأسير المحرر أحمد جمال عزام، بعد اقتحام منزله في قرية ياسوف جنوب نابلس.وقالت الأسيرة المحررة بيان فرعون زوجة عزام إن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم، وأجرت عمليات تفتيش وعبث بمحتوياته كما صادرت الهواتف الشخصية بالعائلة.وكان أحمد عزام الحافظ لكتاب الله قد تحرر من آخر اعتقال له في سجون الاحتلال بتاريخ 3/8/2021 بعد اعتقال دام خمس سنوات وثمانية أشهر.وخلال اعتقال عزام اعتقلت قوات الاحتلال خطيبته بيان فرعون عقب اقتحام منزلها في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، ومكثت عشرين يوماً في مركز تحقيق المسكوبية، مُنعت خلالها من زيارة المحامي والتواصل مع الأهل.وبقي الأسيران عزام وخطيبته بيان خلال فترة اعتقالها يتواصلون ويبثون رسائل الحب والوفاء والأمل من خلال الأهل تارة والمحامين تارة ثانية والإذاعات الفلسطينية التي تبث برامج الأسرى.وعقب الإفراج عنه في أغسطس الماضي تزوج الأسيران المحرران عزام وفرعون ليجدد الاحتلال اليوم ملاحقتهما بالاعتقال.