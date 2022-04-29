النضال الشعبي تثمن مطالبة 40 منظمة تونسية بعزل اسرائيل

رام الله - دنيا الوطنثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مطالبة 40 منظمة تونسية بعزل اسرائيل ووضعها في قائمة للدول الخارجة على القانون.وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة سكرتيرها في الساحة التونسية حمودة العدواني أن دولة الاحتلال كيانا عنصريا خارجا على القانون الدولي، ويتطلب وضعها في القائمة السوداء للكيانات والمجموعات والتنظيمات والدول التي تنتهك المبادئ الاساسية للامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.وأشار العدواني أن الشعب التونسي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الوطنية ويدافع عنها في كافة المحافل الدولية ليؤكد بذلك عن دعمه وحبه لفلسطين.وتابع العدواني نثمن جهود المنظمات الموقعة على البيان وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية النساء الديمقراطيات.