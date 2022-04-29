جيش الاحتلال يفض احتفال الأول من أيار في القدس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاحتفال الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بمناسبة الأول من أيار في مشفى المقاصد شرقي العاصمة المحتلة.حيث أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، احتفاله بيوم العمال العالمي، إلى ذلك قامت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أمين سر الاتحاد فرع العاصمة النقابي "فوزي شعبان".وحول ذلك أكد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على حق عمال وعاملات فلسطين بإحياء يومهم من قلب عاصمة دولتهم المحتلة، وأضاف أن فض جيش الاحتلال لهذه الاحتفال، واعتقاله للنقابيين والتنكيل بهم، لن يفت من عضدناولن يبعدنا عن القدس، بل على العكس من ذلك فإن انزعاجه من هذه الفعالية يؤكد على صواب ما نقوم به تجاه القدس، وعلى هذا الطريق سنواصل السير حتى تحريرها وإقامة الدولة الوطنية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م.كما طالب سعد بإطلاق سراح النقابي "شعبان" الذي لم يقترف أي مخالفه. وأن مشاركته في فعالية مجتمعية تحيها البشرية جمعاء ليست مخالفة المشاركين فيها. بل هي جرم اقترفه من فضها ومنع العمال والنقابيين من المشاركة فيها.