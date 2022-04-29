غربية: إحياء فجر "عيد الانتصار" في الأقصى واجب يحمل الأجر العظيم

رام الله - دنيا الوطنحث القيادي الداعية زياد غربية، كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى إحياء فجر "عيد الانتصار" غدا الجمعة بالمسجد لنيل الأجر العظيم وخصوصا في هذه الأيام الفضيلة.وقال غربية إن الذهاب للمسجد الأقصى وإحياء فجر "عيد النصر" في باحاته، واجب على كل قادر، وفي هذه الأيام أوجب ما يكون خاصة في ظل مخططات الاحتلال التهويدية للمسجد.وشدد على أن الأقصى قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسوله ومعراجه إلى السماء، وهو محط أنظار المسلمين ومهوى قلوبهم.واعتبر غربية أن ليلة الـ27 من رمضان الماضية قد كانت رسالة للظالمين أن لا تقتربوا من مسرى رسولنا ولا تمسوه بسوء.وأضاف أن جماهير شعبنا الحاشدة في الأقصى وجهت رسالة للأنظمة والشعوب العربية أن استيقظوا من سباتكم والتفتوا إلى القدس والأقصى، وقدموا لهم الدعم الذي يستحقانه.وطالب غربية أبناء شعبنا الفلسطيني بعدم ترك شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان، وأن تنظم القوافل نحوه في كل وقت وحين لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية.