العربية الفلسطينية: الصمت الدولي يكشف زيف القيم الأخلاقية للغرب

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشهيد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما)، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.واضافت الجبهة في تصريح صحفي، أن استمرار قوات الاحتلال في جرائمها في جميع أنحاء الضفة لن يكسر شوكة شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.ودعت الجبهة جماهير سعبنا الى التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا بكل ما اوتي من قوة، مؤكدة ان الصمت الدولي على جرائم الاحتلال تجسد ازدواجية المعايير الاخلاقية لدول العالم وتكشف زيف القيم الاخلاقية والحضارية التي يرفعها الغرب مثل الديمقراطية وحقوق الانسان.وتوجهت الجبهة بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد موكدة أن شعبنا سيبقى على عهد الشهداء والجرحى والأسرى وان الاحتلال يتحمل مسؤولية جرائمه وأفعاله العنصرية>