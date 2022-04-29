حماس: الرباط في الأقصى كفيل بإحباط أي مؤامرة خبيثة بحقه

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن تواجد المرابطين في المسجد الأقصى؛ كفيل بإحباط أي مؤامرة خبيثة من قبل الاحتلال بحق المسجد.ودعا حمادة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاحتشاد والرباط الدائم في المسجد الأقصى حتى بعد رمضان.وقال الناطق باسم حماس إن الزحف نحو الأقصى، رسالة تحدي للمحتل الصهيوني، وكذلك هي رسالة شوق للصلاة في رحاب المسجد المبارك.وأضاف أن المرابطين في المسجد الأقصى يؤكدون من جديد، بأن القدس لنا وأن هويتها فلسطينية عربية إسلامية.وأشار حمادة إلى أن الشلالات البشرية التي تصب في ساحات الأقصى رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة، مشاهد مهيبة لم يسبق لها مثيل.كما أوضح أن مصير التهديدات التي يطلقها الصهاينة، حول نيتهم من جديد اقتحام المسجد الأقصى لن تكون إلا كمصير سابقاتها من التهديدات، وأن شعبنا سوف يتصدى لهذه التهديدات.وأصيب صباح اليوم الجمعة أكثر من 40 مرابطاً، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، بعد أداء عشرات الآلاف صلاة فجر اليوم في جمعة فجر عيد الانتصار.وتخلل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة صوب المصلين ومحاولة إفراغ الأقصى من المواطنين.وأغلق جنود الاحتلال باب السلسلة، لساعات كما منعوا المصلين من دخول الأقصى، في وقت حاصروا فيه المصلى القبلي وباب الرحمة.وذكر شهود عيان أن أكثر من 1500 مرابط حوصروا داخل المصلى القبلي، وأصيب عدد منهم بالرصاص المعدني بعضهم في الرأس.