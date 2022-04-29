قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من مدن الضفة والقدس.واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الجمعة، أسيرا محررا من بلدة علار شمال طولكرم.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر نظير محمد أحمد نصار (51 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا، وداهمت منزلين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلي أمين سر حركة "فتح" في منطقة الزبيدات التنظيمية أحمد زبيدي والمواطن محمد زبيدات، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الجمعة، شابا من قرية بلعين غرب رام الله.وقالت مصادر أمنية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب براء رياض برناط (22 عاما)، بعد أن داهموا منزل ذويه في القرية، وفتشوه.وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في قرية الجانية غربًا عقب اقتحامها من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.