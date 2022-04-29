الخارجية الأمريكية تكشف قيمة ثروة عائلة الأسد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، تقدر بما بين مليار وملياري دولار، على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في بلاده.وقالت الوزارة في تقرير أعدته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءا منه، وأبقت الجزء الباقي سريا: إنه ليس بوسعها أن تقدم سوى "تقدير غير دقيق" لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية.وأضافت الوزارة نقلا عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية، أن عائلة الأسد تدير "نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية".وأوضحت أن هذه الثروة يمتلكها الرئيس السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.