حماس: تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "تدخل سافر بالشأن الفلسطيني"

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووصفتها بـ "تدخل سافر" في الشأن الفلسطيني.وقالت الحركة، على لسان عضو قيادة إقليم غزة، باسم نعيم: "إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول مبررات دعم السلطة الفلسطينية هو تدخل سافر ومرفوض في شؤوننا الفلسطينية الداخلية"، مبينًا أن "شعبنا هو من يقرر قيادته، وليس بحاجة إلى وصاية خارجية".وأكد نعيم أن "هذه التدخلات من أهم أسباب استمرار الانقسام البغيض، والحيلولة دون إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بما يتواءم مع طموحات وتطلعات شعبنا".وكان وزير الخارجية الأمريكي، قال في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "نعتقد أنه من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية رغم مساوئها لأن البديل الوحيد لها هو حماس".