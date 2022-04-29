شؤون فلسطينية

بلينكن: من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية رغم مساوئها

بلينكن: من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية رغم مساوئها
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه "من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية رغم مساوئها لأن البديل الوحيد لها هو حماس".

وأضاف بلينكن في كلمة له أمام مجلس الشيوخ: "لا نريد أن نرى تكرارا لما حدث العام الماضي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وحول إعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، قال بلينكن: "ملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لتقديم الخدمات للفلسطينيين"، مستدركاً أن إعادة فتح القنصلية لن يغير من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعترفت الولايات المتحدة، بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، أواخر عام 2017، ونقلت السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة في 14 أيار/ مايو 2018.

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