سلطة النقد تصدر بياناً حول شكاوى موظفين ضد بعض البنوك

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة النقد الفلسطينية، مساء الخميس، إنها أجرت مراجعة للشكاوي التي تقدم بها بعض الموظفين بشأن استيفاء البنوك عمولة تحويل راتب عن الراتب والمستحقات بشكل يخالف التعليمات الصادرة عنها.وأضافت سلطة النقد، في بيان صحفي، إنه تبين نتيجة الفحص أن هناك 107 حالات فقط تم فيها تكرار خصم العمولة، مشيرةً إلى أن أسباب خصم العمولة في الحسابات المذكورة يعود لمشاكل فنية تتعلق بتصنيف الحسابات في قواعد بيانات البنوك.وأوضحت، أن تم عكس العمولات المستوفاة وإعادتها إلى حسابات الموظفين، مؤكدةً أنها تتابع عن كثب عملية صرف رواتب ومستحقات الموظفين وتقوم بإجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.‏وبينت سلطة النقد أن حماية حقوق المتعاملين مع المصارف والشركات المالية المرخصة يقع على رأس أولوياتها باعتبار ذلك حق يكفله القانون والتشريعات النافذة.