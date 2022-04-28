الشرطة العسكرية الإسرائيلية تعتقل جندياً يُشتبه في قيامه بتوجيه تهديدات لنفتالي بينت

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية، اعتقلت هذه الليلة، جنديًا إسرائيليًا يشتبه في قيامه بتوجيه تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد رئيس الوزراء، نفتالي بينت.يشار إلى أن رسالة تهديد جديدة بالقتل، وصلت إلى عائلة بينت، اليوم الخميس، وهي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.وأكدت (القناة 13)، أنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تصل رسالة تهديد إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله بمدينة رعنانا، وتحتوي على رصاصة بندقية أيضًا، خاصة لنجله.