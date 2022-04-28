أردوغان يصل السعودية لبدء "صفحة جديدة في العلاقات"

وقال أردوغان للصحافيين قبل مغادرة تركيا، إنه سيعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في المجال "السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي"، وعلى الخصوص في قطاعات "الصحة والطاقة والغذاء والأمن والدفاع والمال".



