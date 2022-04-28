أردوغان يصل السعودية لبدء "صفحة جديدة في العلاقات"
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأقلعت طائرة أردوغان، متجهة إلى مدينة جدة السعودية، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وقال أردوغان للصحافيين قبل مغادرة تركيا، إنه سيعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في المجال "السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي"، وعلى الخصوص في قطاعات "الصحة والطاقة والغذاء والأمن والدفاع والمال".
ونقلت قناة (تي آر تي) التركية عن أردوغان قوله، إن بلاده ستفح "صفحة جديدة في العلاقات" مع السعودية، موضحاً أنه يأمل أن تعزز زيارته "العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والثقة".
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