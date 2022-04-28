دولي

إسرائيل: "شتراوس" تعترف بوجود عيوب في مصنعها

إسرائيل: "شتراوس" تعترف بوجود عيوب في مصنعها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت شركة "شتراوس" الإسرائيلية، بوجود عيوب في مصنعها في "نوف هاغاليل" الذي خضع لعملية ترميم في الأسابيع التي سبقت اكتشاف جراثيم "السلمونيلا"، ومنها العثور على طيور حمام. 

وقالت إدارة الشركة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، انه ليس المؤكد أن ذلك مصدر التفشي ولكن  يجب فحص الأمر بدقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

 وأعربت الشركة عن أسفها أمام الجمهور، وأوضحت أنها ستعمل كل ما بوسعها لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أغلقت المصنع لمدة ثلاثة أشهر. 

في السياق، أعلنت شركة "توفينيت" للمواد الغذائية، عن جمع منتجاتها وإزالتها من الرفوف خشية من وجود جراثيم فيها، علما بأنها تستخدم "شوكولاتا" من إنتاج "شتراوس".

 ودعت الشركة المستهلكين الذين بحوزتهم منتجات مع "شوكولاتا" إلى عدم استهلاكها.

وكان مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، أكد أنه تم التحفظ على منتجات الشركة المشكوك فيها "شتراوس ـ عليت".

وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركات الموردة التي بدورها جمعت حوالي 90% من الكميات الموجودة في السوق.

وقال القاضي في حديثه لـ"دنيا الوطن": سيكون يوم الخميس يوم إتلاف لهذه الكميات بوجود الصحة وجهات الشركة الأخرى. 

وأضاف: إن الأشخاص الذين لا يتعاونون سيتحملون المسؤولية لأن الشركات والموردين ووكلاء هذه الشركة في الضفة والداخل  متحملين مسؤولية جمع هذه المنتجات.

وتابع: إن أي وجود لكميات أخرى سيكون مصدرها التهريب أو السوق السوداء وعليه ينبغي على التجار إعادة الكميات الموجودة لديهم للوكلاء حتى لا يتحملوا مسؤولية وجودها داخل الأسواق. 

وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك أن من يخالف تعليمات وزارة الاقتصاد ويقتني هذه المنتجات التي تخالف الصحة والسلامة سيحول الى القضاء وهو من سينظر بأمره. 

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