غزة: "الأوقاف" تحدد أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في العراء

رام الله - دنيا الوطنحددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، في الساحات العامة والمصليات المكشوفة على مستوى محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها 189 مصلى.وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إقامة مثل هذه المصليات تأتي إحياءً لسنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام والتي تحقق المقاصد الشرعية من إظهار الفرح والترابط والوحدة والقوة.وقالت: إن "صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستقام في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك في الأماكن التي حددتها الوزارة في كل محافظة من محافظات قطاع غزة, مشيراً الى أن الوزارة أنهت استعداداتها لإقامة صلاة العيد في العراء.ولمعرفة أماكن صلاة العيد على مستوى محافظات القطاع يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني http://palwakf.ps/ar/post-details/4975