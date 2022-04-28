شؤون فلسطينية

وفق معايير.. (أونروا) تبدأ بتوزيع مساعدات نقدية على اللاجئين بقطاع غزة

وفق معايير.. (أونروا) تبدأ بتوزيع مساعدات نقدية على اللاجئين بقطاع غزة
أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (أونروا)، اليوم الخميس، تفاصيل هامة تخص توزيع المساعدات على اللاجئين والأسر الفقيرة في قطاع غزة، وفق معايير. 

وقالت: "إنّها بدأت يوم الأربعاء الموافق 27 نيسان/ إبريل 2022، بتوزيع مبلغ 40 دولاراً للاجئي فلسطين الأكثر حاجة، كمساعدات نقدية، تُدفع لمرة واحدة فقط".

وأضافت (أونروا)، أن ذلك للتخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم العائلات الأكثر حاجة والمصنفة كحالات فقر، والتي تعتبر الأكثر تضرراً من هذه الأوضاع في غزة.

وتابعت: "سيستفيد 13,500 لاجئ، أي حوالي 2,200 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، حيث تواصلت الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدة النقدية، كما تم اختيار الأُسرالمستفيدة"، وفقاً لمعايير الاحتياج التالية:

- أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن.

- وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

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