السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في هذا الموعد

رام الله - دنيا الوطندعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، بحسب تقويم أم القرى، الموافق 30/ 4 /2022م.ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد جاء ذلك في إعلان للمحكمة، أنه "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن يوم السبت 1/ 9/1443هـ (2/ 4 /2022م) هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م".وأضافت المحكمة أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.