دولي

"يمكننا الوصول إليك".. رسالة تهديد جديدة لعائلة بينيت تحتوي رصاصة

"يمكننا الوصول إليك".. رسالة تهديد جديدة لعائلة بينيت تحتوي رصاصة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت رسالة تهديد جديدة بالقتل إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الخميس، وهي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.

وأكدت القناة 13، أنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تصل رسالة تهديد إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله بمدينة رعنانا، وتحتوي على رصاصة بندقية أيضًا، خاصة لنجله.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجرى تحقيقات سرية، قبل يومين، حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.

وأشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".

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