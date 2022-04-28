عربي

داعية إسلامي: ليلة القدر تتغير كل عام من بلد لآخر

داعية إسلامي: ليلة القدر تتغير كل عام من بلد لآخر
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار العلمي لمفتي مصر، مجدي عاشور، العالم والفقيه الإسلامي، إن ليلة القدر تتغير كل عام؛ مؤكدًا أن هذا التغير في كل عام في الليالي الوترية، ومن بلد لآخر.

وأضاف، عاشور عبر قناة (صدى البلد) أن ليلة القدر تتغير بتغير المطالع لأن المطالع لكل بلد متغيرة بحسب العلماء، لافتًا إلى أن كل بلد لها خصوصية.

وتابع: سيدنا أبي ابن كعب قال أقسم أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين؛ والمصريين طلعوا ناصحين قالوا هنعمل النفع العام في الليالي الوتر؛ لكن هنزودها في السابع والعشرين؛ وذلك بعد مقولة هذا الصحابي الجليل.

ولفت إلى أن النبي قال التمسوها في الليالي الوترية في العشر الأواخر، مشيرًا إلى أن ما يقوم به المصريين وراثة مصرية عن الصحابة؛ انزل سيدنا الحسين ليلة 27 يا جمالها؛ مؤكدًا أن الصحابي لا يقول ذلك إلا بتوثيق عن النبي محمد.

وأكد أن صلاة التراويح والجماعة فيها سنة مؤكدة، لافتًا إلى أن هناك من قال إن صلاة التراويح أولى من المسجد لأنها أبعد عن الرياء وفي الخفاء واللي صلى في الجامع جميل؛ وواحد صلى في البيت لأنه متخوف من كورونا الشرع يقوله صلي في البيت ومتخافش.

وأوضح أن من ترك صلاة التراويح لا يأثم شرعًا ولكنها سنة مؤكدة عن النبي وصلاتها جماعة سنة كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب، لافتًا إلى أن أول نشأة صلاة التراويح كانت خلف النبي في جماعة.

وأشار إلى أنه بعد ذلك ظل النبي 5 أيام في منزله لا يخرج لصلاة التراويح في المسجد وانتظره الصحابة حتى مطلع الفجر؛ فقال لهم الرسول: لم تدرون لم أخرج لكم؛ حتى لا تظنون أنها فُرضت عليكم؛ أي صلاة التراويح.

 

أخبار ذات صلة

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في هذا الموعد

السعودية تغلق الروضة الشريفة بوجه الزوار والمصلين.. تعرف على الأسباب

السعودية تغلق الروضة الشريفة بوجه الزوار والمصلين.. تعرف على الأسباب

الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة

الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية

مسؤول صحي مصري: لم نسجل أي إصابة بالتهاب كبد الأطفال الغامض

مسؤول صحي مصري: لم نسجل أي إصابة بالتهاب كبد الأطفال الغامض

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ تعاقد الغاز في حال إعادة توجيهه إلى بلد آخر

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ تعاقد الغاز في حال إعادة توجيهه إلى بلد آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصرالدين: الجموع الغفيرة التي صلت بالأقصى تثبت قدرتها على حمايته

ناصرالدين: الجموع الغفيرة التي صلت بالأقصى تثبت قدرتها على حمايته

دعوات للمشاركة في موائد الرباط في المسجد الأقصى اليوم

دعوات للمشاركة في موائد الرباط في المسجد الأقصى اليوم

الشيخ يطلع موراتينوس على آخر المستجدات السياسية

الشيخ يطلع موراتينوس على آخر المستجدات السياسية

اشتية يبحث مع موراتينوس آخر التطورات

اشتية يبحث مع موراتينوس آخر التطورات

الرجوب يطلع نائب القنصل الفرنسي العام على أوضاع محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال

الرجوب يطلع نائب القنصل الفرنسي العام على أوضاع محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال

اشتية يبحث مع القنصل البريطاني تحضيرات اجتماع المانحين في بروكسل

اشتية يبحث مع القنصل البريطاني تحضيرات اجتماع المانحين في بروكسل

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه

رضوان: (سيف القدس) رسخت قواعد اشتباك جديدة.. هذا ما أبلغناه للوسطاء

رضوان: (سيف القدس) رسخت قواعد اشتباك جديدة.. هذا ما أبلغناه للوسطاء

منوعات

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

وفاة الفنانة فاطمة مظهر عن عمر 78 عاماً

وفاة الفنانة فاطمة مظهر عن عمر 78 عاماً

شاهد: تامر عبد المنعم يكشف عن رصيده البنكي

شاهد: تامر عبد المنعم يكشف عن رصيده البنكي

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

أول رد من محاسب مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34; بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

أول رد من محاسب مسلسل "بطلوع الروح" بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الكبير يغازل مربوحة بأغنية &#34;ستو أنا&#34; بالنسخة الصعيدي

الكبير يغازل مربوحة بأغنية "ستو أنا" بالنسخة الصعيدي

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

عربي

الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة

الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية