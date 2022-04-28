اشتية يبحث مع موراتينوس آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث بحث معه آخر التطورات على المستوى السياسي، ومستجدات الأوضاع في فلسطين.وشدد رئيس الوزراء على أنه وفي ظل عدم وجود أفق سياسي، وتسارع الإجراءات الإسرائيلية من تهويد للقدس والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وسياسة القتل والاعتقالات اليومية، ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بفلسطين، وتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.