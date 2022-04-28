الرجوب يطلع نائب القنصل الفرنسي العام على أوضاع محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الخميس، نائب القنصل العام في القدس ليديا طبطب على الأوضاع العامة بالمحافظة في ضوء اقتحامات الاحتلال المستمرة.وأشار الرجوب إلى أن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لجيشها لاستهداف أي فلسطيني بالرصاص، مطلقة العنان للتنكيل بأبناء شعبنا من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية.وبين الرجوب أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو تصدير لأزمتها السياسية بارتكاب مزيد من العنف.كما أجاب المحافظ على عدد من الاستفسارات المتعلقة بممارسات الاحتلال ومستوطنيه، ومعاناة أهالي جنين من خلال ممارسة الاحتلال لعقوبات تستهدف النيل من صمودهم، وحرمان عوائل الشهداء والأسرى من أي رعاية تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية.وفي سياق آخر، سلم الرجوب عددا من الجمعيات والمستفيدين في محافظة جنين مكرمة رئاسية هي عبارة عن بطاقات لشراء ملابس العيد للأيتام وذوي الإعاقة لمناسبة حلول عيد الفطر.