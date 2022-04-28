اشتية يبحث مع القنصل البريطاني تحضيرات اجتماع المانحين في بروكسل

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، وبحث معها آخر التطورات السياسية والمالية، وتحضيرات اجتماع المانحين المقبل في بروكسل.وبحث اشتية مع كورنر أجندة اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في بروكسل، وسبل إنجاحه لتجاوز التحديات السياسية والمالية التي تواجه شعبنا الفلسطيني.ودعا رئيس الوزراء لضرورة تنفيذ إسرائيل مخرجات اجتماع المانحين السابق قبل الذهاب إلى بروكسل، واهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأزمة المالية الحالية.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج لخلق أفق سياسي وإعادة احياء العملية السياسية.