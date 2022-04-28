شؤون فلسطينية

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس: إن مسألة الدفاع عن القدس انما هي واجب وطني لا يمكن التخلي عنه في اي وقت من الاوقات وفي ظل اي ظرف من الظروف فقضية القدس هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وقضية كافة الاحرار في عالمنا ، واذا ما كان هنالك يوم للقدس فبالنسبة الينا إن كل الايام هي للقدس وللدفاع عنها فهي مدينة ايماننا وعنوان كرامتنا وحاضنة اهم مقدساتنا.

واضاف ندعو المرجعيات الروحية كافة وكل اولئك الذين يتحدثون عن مسألة حقوق الانسان والدفاع عن الكرامة الانسانية بضرورة ان يلتفتوا الى القدس وما يحدث فيها والدفاع عنها ورفض سياسات الاحتلال الظالمة بحق مقدساتها وابناء شعبها.

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