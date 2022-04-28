رضوان: (سيف القدس) رسخت قواعد اشتباك جديدة.. هذا ما أبلغناه للوسطاء

رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على استشهاد الشاب احمد مساد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين، أمس الأربعاء.وقال رضوان في تصريحات له: "اليوم ودّعت جنين الشاب المجاهد المُدافع عن القدس والأقصى أحمد مساد، واستشهاده يؤكد أن كل شعبنا منخرط في معركة القدس والأقصى".وأضاف: "نوجه تحيتنا إلى أهلنا في القدس وإلى المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، فالاحتلال الصهيوني لن يفلح في كي وعي الأمة وعزلها عن قضيتها المركزية الأولى ألا وهي قضية فلسطين".وتابع رضوان بقوله: "نحيي كل أبناء شعبنا الذين أكدوا على وحدة الشعب والأرض والهوية دفاعاُ عن القدس والأقصى، فالقدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين".وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أن معركة سيف القدس، رسخت قواعد اشتباك جديدة بأن هذا الاحتلال لا يمكنه تمرير جرائمه بحق القدس والأقصى، فهذه المعركة أعادت القدس إلى الصدارة، ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك.وأشار إلى أن المرابطون في ساحات المسجد الأقصى أعادوا الإعتبار للقضية الفلسطينية المقدسة، وهم الذين أفشلوا كل المخططات الإسرائيلية، لافتا إلى أن حركته تتابع عن كثب كل تطورات الأحداث في القدس والأقصى، وتراقب سلوك الاحتلال، سواءً على صعيد غرفة العمليات المشتركة وعلى صعيد القوى الوطنية والإسلامية.وقال: "سلوك الاحتلال هو الذي يحدد المرحلة القادمة، ونحن أبلغنا كل الوسطاء بذلك، والرسالة كانت واضحة بأن الاحتلال إذا تجاوز كل الخطوط الحمراء، فعلى الاحتلال أن يعلم بأن المقاومة تُسخّر كل إمكانياتها دفاعاً عن القدس والأقصى".