الأسير "عبدالله العارضة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير عبد الله العارضة من جنين، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الإنفراديّ، الذي فُرض عليه منذ شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي في أعقاب عملية "نفق الحرّيّة".يُذكر أن العارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن لمدة 26 عامًا، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال. ‏يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال وعقب عملية "نفق الحرّيّة" صعّدت من سياسة العزل الإنفراديّ وتحديدا بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل أبطال "نفق الحرّيّة" إضافة إلى مجموعة من الأسرى تتهمهم إدارة سجون الاحتلال بتقديم المساعدة لهم.علمًا أنّه فقد والدته خلال سنوات أسره وحرم من وداعها.