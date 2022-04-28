ما جدول الكهرباء المعمول به خلال أيام العيد بغزة؟



ووجه رسالة طمأنه للجميع بأن الجدول سيشهد تحسناً مع زيادة في عدد ساعات الوصل، مقدماً التهاني للشعب الفلسطيني بشهر رمضان وعيد الفطر السعيد وأيضاً التحية للعمال الفلسطينيين في عيد العمال.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الخميس، عن جدول الكهرباء المعمول به خلال أيام عيد الفطر السعيد وهل سيشهد تحسناً الفترة المقبلة.وقال ثابت في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن: "الجدول المعمول به خلال العيد ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات فصل"، مؤكداً أن جدول الكهرباء سيكون مناسباً للجميع وهناك وفره لجميع المحافظات.وأضاف: "كافة طواقمنا موجودة في الميدان على مدار الساعة حتى خلال أيام العيد وستعمل جاهدة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين بالقدر المتاح للشركة".ودعا ثابت، المواطنين للتصرف بكميات الكهرباء الواصلة لهم والاستفادة منها بعقلانية وحكمة حتى لا ترهق كاهلهم المالي نهاية كل شهر، إضافة للمساهمة مع الشركة في المحافظة على استقرار التيار الكهربائي وتوصيل ساعات إضافية للمواطنين.