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الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة

الرئيس التونسي: لن نعترف بمن باعوا الدولة
قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه لن يتحاور مع "أي أحد كان يريد أن يضرب الدولة، ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك".

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار على شرف أهالي الشهداء، من المؤسستين العسكرية والأمنية .

وأكد أنه ''لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة، ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ"، مضيفا: "أرفعها لاءات ثلاث، لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين الصادقين".

ووفقاً لقناة (الميادين)، انتقد سعيد مواقف الانزعاج الخارجية من الأوضاع في تونس، مشيراً إلى أنه قدم كل الضمانات من أجل تحقيق انتخابات نزيهة، كما وأنّ "القلق والانزعاج يسيطر على الأطراف الخارجيّة، رغم كل الضمانات".

ومن جهة أخرى، طالب الرئيس التونسي القضاة "بتحمل مسؤولياتهم التاريخيّة في إنفاذ القانون على الجميع، من دون استثناء"، مشددا على أنه "يجب على القضاة الإسراع في المحاسبة، ولهم من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب".

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