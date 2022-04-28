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شؤون فلسطينية

بحر يهنئ جنوب أفريقيا بمناسبة يوم الحرية

بحر يهنئ جنوب أفريقيا بمناسبة يوم الحرية
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بغزة أحمد بحر، رئيس برلمان جمهورية جنوب أفريقيا نوسيفي مابيسا ناكاكولا، بالذكرى الـ28 ليوم الحرية.

وقال بحر في برقية التهنئة :"ونحن إذ نتقدم لكم بالتهنئة باسم شعبنا الفلسطيني فإننا نعرب عن اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع شعبينا وبلدينا الشقيقين".

وثمن بحر المواقف الثابتة والمشرفة لجنوب أفريقيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتمنى بحر لشعب جنوب إفريقيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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