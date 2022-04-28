الاحتلال يفرج عن ثلاثة مقدسيين شرط الإبعاد عن الأقصى ودفع غرامة مالية

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم الخميس، عن ثلاثة شبان مقدسيين، شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامات مالية.ووفقاً للمصادر، فإن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشبان: حمدي كستيرو، وبراء الطويل، وحسام الزعانين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، لكل واحد منهم.كما وفرضت سلطات الاحتلال على الشبان ما يسمى بـ"كفالة الطرف الثالث"، أي في حال تم خرق الإبعاد سيتم دفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل.