سلطنة عُمان تستنكر الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأعربت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، استنكارها وإدانتها للممارسات الاستفزازية واللامشروعة لإسرائيل وقواتها المحتلة للأراضي الفلسطينية واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداءات على المصلين الآمنين.جاء ذلك خلال كلمة السلطنة، التي القاها السفير محمد بن عوض الحسان، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية".وأوضح الحسان أن الأمور في الأراضي المحتلة تتجه نحو التصعيد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وغير المبررة، بحق الشعب الفلسطيني والمخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.هذا وطالبت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لتطبيق العدالة والقانون وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام من خلال استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكدت أن عدم اتخاذ مجلس الأمن خطوات عملية وملموسة لحماية الشعب الفلسطيني الرازح تحت وطأة الاحتلال يشجع السلطات الإسرائيلية المحتلة على ممارسة العديد من الاعتداءات والانتهاكات.