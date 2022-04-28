شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للقدس.. الديمقراطية: أقصر الطرق لاستعادة القدس وحدتنا وشراكتنا ومقاومتنا

في اليوم العالمي للقدس.. الديمقراطية: أقصر الطرق لاستعادة القدس وحدتنا وشراكتنا ومقاومتنا
الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، إن يوم القدس العالمي اعطى للقضية ابعادا جديدة وجعلها قضية مركزية محمولة على أكتاف الملايين التي تهتف باسمها في شوارع وميادين مختلف دول العالم، وهي مناسبة لتذكير العالم بما تتعرض له هذه المدينة من مخطط "صهيوني" يهدف إلى تكريس ما يسمى "السيادة الإسرائيلية عليها، سواء عبر القوانين الصهيونية العنصرية، أو بالسعي لتهجير ابناءها ودفعهم للتخلي عن أرضهم".

وأضافت الجبهة، أن يوم القدس هو يوم للوحدة ويوم لاعلاء شأن المقاومة كسبيل لتحريرها وإعادتها إلى أهلها وأصحابها الشرعيين، الذين ارتبطوا بها وبأرضها لآلاف السنين، خاصة في ظل ما تشهده من هجمة استعمارية تسعى لتكريس السيطرة عليها وتعزيز وجود المحتل فوقها، وممارسة كل أشكال القمع قد يكون الأقسى منذ احتلالها، بهدف فرض مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى في إطار مشروع القدس الكبرى.

وأوضحت أن انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية لن يكتمل إلا بعودة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ومحررة من الاحتلال الإسرائيلي، فهي محور النضال الفلسطيني، ولن تسترجع إلا على يد أبطال المقاومة ورواد الوحدة الوطنية الذين لا هدف لهم إلا الخلاص مما افرزه الاحتلال من تداعيات لا زلنا نغرق في تفاصيلها، ولأن أقصر الطرق لاستعادة القدس وبقية أرضنا المحتلة هي وحدتنا وشراكتنا ومقاومتنا.

أخبار ذات صلة

سلطنة عُمان تستنكر الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في الأقصى

سلطنة عُمان تستنكر الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في الأقصى

نابلس: مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي بلدتي سبسطية والناقورة

نابلس: مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي بلدتي سبسطية والناقورة

المالية بغزة تعلن صرف مبالغ مالية للموظفين من المستحقات

المالية بغزة تعلن صرف مبالغ مالية للموظفين من المستحقات

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه

المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه

لقاء يجمع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي بالرئيس عباس

لقاء يجمع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي بالرئيس عباس

حماس تدعو لاستمرار الرباط بالأقصى والمشاركة في فجر عيد الانتصار

حماس تدعو لاستمرار الرباط بالأقصى والمشاركة في فجر عيد الانتصار

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي بلدتي سبسطية والناقورة

نابلس: مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي بلدتي سبسطية والناقورة

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تدعو محلات الصرافة للالتزام بأسعار الصرف للحوالات

"الاقتصاد" بغزة تدعو محلات الصرافة للالتزام بأسعار الصرف للحوالات

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة

حركة نشطة منذ الصباح.. تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الخميس

حركة نشطة منذ الصباح.. تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الخميس

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين في الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين في الأقصى

كيف جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم؟

هيئة الأسرى تعلن صرف رواتب الأسرى اليوم الخميس عبر مكاتب البريد

هيئة الأسرى تعلن صرف رواتب الأسرى اليوم الخميس عبر مكاتب البريد

منوعات

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

مايا دياب: عشت المساكنة قبل الزواج ولا أهتم لاعتناق ابنتي أي ديانة

أول رد من محاسب مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34; بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

أول رد من محاسب مسلسل "بطلوع الروح" بعد تحريره من الاختطاف في لبنان

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته

الكبير يغازل مربوحة بأغنية &#34;ستو أنا&#34; بالنسخة الصعيدي

الكبير يغازل مربوحة بأغنية "ستو أنا" بالنسخة الصعيدي

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

علاء مرسي: كسرت لوكيشن تصوير فيلم لمحمد هنيدي علشان الفيلم اتاخد مني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

شاهد: عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

عربي

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك والأخير يغادر المملكة في زياة خاصة

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية