المطران حنا: الدفاع عن القدس هو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه





وأضاف: "في ظل اي ظرف من الظروف فقضية القدس هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وقضية كافة الأحرار في العالم، وإذا ما كان هنالك يوم للقدس فبالنسبة لنا كل الأيام هي للقدس وللدفاع عنها فهي مدينة إيماننا وعنوان كرامتنا وحاضنة أهم مقدساتنا".



ودعا حنا، المرجعيات الروحية كافة وكل اولئك الذين يتحدثون عن مسألة حقوق الإنسان والدفاع عن الكرامة الإنسانية بضرورة أن يلتفتوا إلى القدس وما يحدث فيها والدفاع عنها ورفض سياسات الاحتلال "الظالمة" بحق مقدساتها وأبناء شعبها.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس، إن مسألة الدفاع عن القدس إنما هي واجب وطني لا يمكن التخلي عنه في اي وقت من الأوقات