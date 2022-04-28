حماس تدعو لاستمرار الرباط بالأقصى والمشاركة في فجر عيد الانتصار

رام الله - دنيا الوطنعبّرت حركة (حماس) اليوم الخميس، عن فخرها بحشود شعبنا المهيبة في ليلة السابع والعشرين من رمضان، داعية إلى استمرار الرباط والمشاركة الواسعة في فجر الجمعة العظيم.وأشادت الحركة بالحشود الجماهيرية التي تجاوزت ربع مليون مرابط من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين أحيوا ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في مشهد وطني مهيب، يؤكد أن لفلسين وفي القلب منها القدس والأقصى، رجالا ثابتين على عهد الوفاء والتضحية والنضال.وأكدت أن هؤلاء الرجال ثابتين دفاعا وحماية للثوابت والمقدسات، وردا للعدوان وتصديا لمحاولات المساس بقدسنا وأقصانا، وإفشالا لمخططات العدو وقطعان مستوطنيه في الاقتحام والتدنيس والتقسيم.ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى مواصلة مسيرة الرّباط وشدّ الرّحال والاعتكاف طيلة هذا الشهر الفضيل، وفي أيّام العيد القادمة.وتابعت: "لتكن المشاركة فاعلة وحاشدة في حملة (الفجر العظيم)، هذه الجمعة، التي تأتي بعنوان (فجر عيد النصر)، تعزيزاً لثبات المرابطين، وتأكيداً على تمسّكنا بأرضنا ومقدساتنا، ويقيناً منّا بحتمية النصر في معركتنا المستمرة ضدّ الاحتلال الصهيوني، حتّى التّحرير وزوال الاحتلال، (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ)".وتزين المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم الأربعاء، بنحو 250 ألف مصل قدموا من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لإحياء ليلة السابع والعشرين منن رمضان في رحابه.وفي مشهد مهيب ملأت جموع المصلين باحات المسجد الأقصى ومصلياته، فيما خصص صحن قبة الصخرة للنساء.وزحف الفلسطينيون نحو المسجد الأقصى، وتخطوا الحواجز والمعيقات التي وضعها الاحتلال أمام أهل الضفة الغربية.وحتى ساعات الليل لم ييأس المواطنون عن المحاولة في الوصول إلى المسجد الأقصى، رغم الأعداد الكبيرة التي تكدست على الحواجز وخاصة قلنديا وبيت لحم.