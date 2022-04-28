شؤون فلسطينية

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا
الناطق باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي السورية، والذي أدى إلى استشهاد عددٍ من السوريين.‏

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن هذه العربدة الصهيونية ضد الأمة لن يوقفها إلا مقاومة شاملة تتوحد فيها طاقاتها وقواها الحية على مواجهة المشروع الصهيوني وسلوكه العدواني".

هذا وقتل أربعة جنود سوريين، وأصيب ثلاثة آخرين، أمس الأربعاء، إثر شن طائرات حربية إسرائيلية غارات على عدة أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية.

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