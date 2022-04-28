الاحتلال يطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على المزارعين في الأراضي الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ووفق مصادرمحلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية شرق بلدتي خزاعة وعبسان الجديدة، شرق خان يونس، ما اضطرهم لمغادرتها.هذا وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، استهداف المزارعين بشكل يومي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.