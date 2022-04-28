اجتماع إسرائيلي أردني مرتقب لتنظيم الأوضاع في الحرم القدسي الشريف





ووفق مصادر محلية، فإن الاجتماع سيركز على برنامج السياحة والحراسة في الأقصى.





وأضافت المصادر، أن اللجنة المشتركة ستحاول التوصل إلى إتفاق حول كيفية خفض التوترات في المسجد الأقصى ومنع اي حوادث عنف.





وتابعت: "كما سيتم بحث زيارات غير المسلمين للحرم ومشاريع الترميم التي تنوي الأردن تنفيذها فيه وزيادة عدد حراس دائرة الاوقاف في المكان".



وعلى صعيد آخر، غادر الملك الأردني عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله عمان صباح اليوم، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل للولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يجتمع مسؤولون أردنيون وإسرائيليون مباشرة بعد شهر رمضان المبارك للبحث في العديد من القضايا التي تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية.