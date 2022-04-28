"الاقتصاد" بغزة تدعو محلات الصرافة للالتزام بأسعار الصرف للحوالات

دعت وزارة الاقتصاد بغزة، أصحاب محلات الصرافة إلى الالتزام بأسعار الصرف للحوالات الواردة من الخارج.جاء ذلك، خلال إجتماعها أمس الاربعاء، مع أصحاب محال الصرافة في قطاع غزة.وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بأسعار الصرف المتداولة عند صرف قيمة الحوالة أو تسليم المواطن الحوالة بقيمة نوع العملة الواردة فيها الحوالة بناءً على رغبته.ونوهت الوزارة إلى أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.وأهابت بالمواطنين التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفة في حال عدم التزام أصحاب محلات الصرافة بما أعلنته الوزارة عبر صندوق الشكاوي أو الرقم المجاني 1800112233